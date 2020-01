Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Bereits am 02.01.2020, zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd ein geparkter weißer BMW-Kombi mit Zweibrücker Kreiskennzeichen in der Nähe des Haupteingangs durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ,vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

