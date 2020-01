Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Bus an Gemeinschaftsschule Gersheim

Gersheim (ots)

Am heutigen Mittwoch war über Mittag ein Schulbus auf dem Bushalteplatz an der Gemeinschaftsschule in Gersheim abgestellt. Vermutlich versuchten Unbekannte diesen auf der Fahrerseite zu öffnen. Das Schiebefenster konnte allerdings nicht aufgeschoben werden, sondern zerbrach. Der oder die Täter könnten es auf die Fahrtentgelte abgesehen haben. Im Bus befand sich allerdings gar kein Geld.

Hinweise auf den/die Verursacher oder Zeugen der Tat bitte an die Polizei Homburg 06841/ 1060.

