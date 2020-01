Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti an Buchbinderladen in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 08.01.2020 kam es im Zeitraum von 01:30 Uhr und 07:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Buchbinderladen in Bexbach. Hierbei wurde der rückwärtige Eingang samt Schaufenster, welcher über die Verbindungsgasse Rathausstraße / Oberbexbacher Straße entlang der St. Martins Kirche erreicht werden kann, mit grüner Sprayfarbe beschmutzt. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Täter in eine unbekannte Richtung.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell