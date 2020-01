Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in 66459 Kirkel-Neuhäusel

Kirkel (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020 zwischen 10:30 Uhr und 20:05 Uhr, kam es in der Straße "Limbacher Weg" in 66459 Kirkel-Neuhäusel zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus bei Abwesenheit der Bewohner. Bislang unbekannte Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Das Diebesgut und die Schadenshöhe können noch nicht benannt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

