Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti in 66424 Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.-04.01.2020) Teile der Außenfassade des Mehrgenerationsenhauses "Haus der Begegnung" in der Spandauer Straße in 66424 Homburg-Erbach mit Graffitis besprüht. Weiterhin wurde im Zeitraum vom 24.12.2019 -02.01.2020 die Außenfassade der Turnhalle der Grundschule in der Luitpoldstraße in 66424 Homburg-Erbach mit Farbschmierereien versehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

