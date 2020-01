Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 31.12.2019 (23:55 Uhr) bis 01.01.2020 (14:00 Uhr) in der Friedrichstraße in 66450 Bexbach einen geparkten schwarzen VW-Polo mit Homburger Kreiskennzeichen, indem er diesen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand am Stoßfänger und Seitenteil hinten rechts zerkratzte.

Es ist nicht auszuschließen, dass es zu der Beschädigung während des Neujahrfeuerwerks in der Nachbarschaft gekommen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

