Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 30.12.2019, 06:00 Uhr bis 02.01.2020, 14:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Langen Zaun in Blieskastel ein Einbruch in ein Einfamilienhaus bei Abwesenheit der Bewohner. Unbekannter Täter drang durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür ins Anwesen ein und durchsuchte alle Behältnisse in allen Räumlichkeiten. Über die Schadenshöhe bzw. Art des Stehlgutes ist bislang noch nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen

