Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, in der Zeit von 16:00 - 19:45 Uhr, ereignete sich in der Marien-straße in Homburg-Einöd ein Tageswohnungseinbruch, wobei der/die Täter über die rückwärtig gelegene Balkontür in das Anwesen eindrang_en, in dem diese mittels Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet wurde. Im Anschluss wurden in mehreren Räumen Behältnisse durch-wühlt, über Art und Schadenshöhe bzgl. des eventuell entwendeten Stehlgutes ist bislang noch nichts bekannt. Zur Tatzeit befand sich niemand im Anwesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen

