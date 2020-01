Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Richard-Wagner Straße/ Kreuzgartenstraße

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2020, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße, in Höhe der Einmündung "Kreuzgartenstraße", in Homburg. Eine 38-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Alfa-Romeo 159 Sportwagon die Kreuzgartenstraße, aus Fahrtrichtung Karlstraße kommend, in Fahrtrichtung Richard-Wagner-Straße. Im Bereich der Eimündung "Kreuzgartenstraße / Richard-Wagner-Straße" bog sie nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Ein 58-jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse befuhr zeitgleich die Richard-Wagner-Straße aus Fahrtrichtung Bexbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße. Im Einmündungsbereich "Kreuzgartenstraße / Richard-Wagner-Straße" kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche hierdurch erheblich beschädigt wurden. An der Örtlichkeit befindet sich eine Lichtzeichenanlage. Aufgrund der Gesamtumstände des Verkehrsunfalls wird derzeit davon ausgegangen, dass einer der beiden Unfallbeteiligten die Lichtzeichenanlage missachtete und bei "Rotlicht" in den Einmündungsbereich einfuhr und es zu zum Zusammenstoß kam.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Un-fallstelle.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

