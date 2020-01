Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Geschäftsräume einer Versicherung in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 30.12.2019, 12:45 Uhr und dem 02.01.2020, 08:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume einer Versicherungsagentur in Homburg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sich in der Kaiserstraße befinden. Im Innern der Filiale wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Der genaue Sachschaden ist noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

