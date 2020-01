Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrfacher Kennzeichendiebstahl in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Im Zeitraum 31.12.2019/14:00 Uhr und 01.01.2020/15:50 wurden in der Buschstraße in Homburg-Erbach an einem dort abgestellten PKW (Renault Twingo schwarz, HOM-Kreiskennz.) beide und an dem daneben stehenden PKW-Anhänger der Marke Temared das HOM-Kreiskennzeichen entwendet. Die Schilder wurden aus der an den Fahrzeugen angebrachten Halterung herausgebrochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

