Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Friseursalon in Homburg, Talstraße

Homburg (ots)

In der Zeit vom 29.12.2019, 00:30 - 13:30 Uhr, ereignete sich in Homburg, Talstraße, ein versuchter Einbruchsdiebstahl, in dem ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten die Geschäftseingangstür eines dortigen Friseursalons gewaltsam zu öffnen. Hierzu wurde versucht die Tür mittels eines Werkzeugs aufzuhebeln, was jedoch erfolglos geblieben war. Ob die/der Täter bei der Tat gestört wurden oder ob es sonstige Gründe für die Nichtvollendung der Tat gibt, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden wurde vom Geschäftsinhaber festgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

