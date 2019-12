Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.12.2019, 10:00 Uhr bis zum 29.12.2019, 01:00 Uhr kam es in der Straße "Schlangenhöhler Weg" in Homburg-Einöd zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten hierbei eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Hausinnere. Entwendet wurde neben Schmuck auch Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Im Anschluss der Tat entfernten sich die Täter samt Beute unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

