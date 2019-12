Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Bäckerei in 66424 Homburg- Schwarzenacker

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, den 27.12.2019, 18:30 Uhr, bis Samstag, den 28.12.2019, 04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Bäckerei in der Homburger Straße in Homburg- Schwarzenacker. Unbekannte Täter versuchten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Haupteingangstür der Bäckerei aufzuhebeln, was ihnen aus bislang nicht bekannten Gründen misslang. Die Täter entfernten sich im Anschluss ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

