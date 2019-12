Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl hochwertiger Werkzeuge aus Sporthalle - Freizeitzentrum Blieskastel

Blieskastel (ots)

Zwischen Montag dem 23.12.19, 16:00 Uhr und Freitag, 27.12.19, gegen 09:00 Uhr, wurde aus der Sporthalle des Freizeitzentrums in 66440 Blieskastel von einem unbekannten Täter hochwertiges Elektrowerkzeug einer Baufirma entwendet. Die Halle wird derzeit komplett renoviert. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro, bei dem Diebesgut handelte es sich ausschließlich um hochwertige Elektrohämmer und Trennschleifer der Firmen Würth und Hilti.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen. Tel. 0049 6841 1060.

