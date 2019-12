Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einem Wohnanwesen in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen dem 26.12.2019/20:00 Uhr und dem 27.12.2019/08:00 Uhr, vermutlich jedoch zur Nachtzeit, einen Fensterrollladen eines Zweifamilienhauses in der Maxstraße in Bexbach, in dem er offensichtlich mit einer Blumenvase gegen diesen schlug oder dagegen warf. Woher die Vase, welche bei Entdeckung der Tat vor dem Anwesen lag, stammt, steht derzeit noch nicht fest.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070)

