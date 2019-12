Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel Blickweiler

Blieskastel (ots)

Am 25.12.2019, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 21:10 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ballweilerstraße in Blieskastel Blickweiler. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr im Tatzeitraum die Ballweilerstraße in Richtung Ortsmitte, kollidierte beim Vorbeifahren mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen 3er BMW mit HH-Kennzeichen und beschädigte dessen Fahrzeuglack sowie Außenspiegel auf der Fahrerseite. Nach der Kollision setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Aufgrund vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile müsste es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Citroen handeln.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

