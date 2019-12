Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnhausbrand in Blieskastel-Breitfurt

Blieskastel (ots)

Am 25.12.2019, gegen 19:20 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Böckweilerstraße in Blieskastel-Breitfurt zu einem Schmorbrand in der Verkabelung der Holzheizung. Hierbei kam es zu starker Rauchentwicklung im Wohnhaus und zum Stromausfall. Die sofort alarmierten Feuerwehren Blieskastel, Webenheim, Mimbach und Breitfurt konnten den Brand schnell löschen, sodass es, außer zur Beschädigung der Heizung mitsamt Verkabelung, zu keinem Schaden im Anwesen kam. Auch die Bewohner wurden nicht verletzt. Nach Lüftung des Wohnhauses war dieses wieder bewohnbar.

Während der Löscharbeiten mussten die Böckweilerstraße sowie die Bliesdalheimer Straße kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

