Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rotlichtverstoß: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Homburg

Homburg (ots)

Am 23.12.2019 kam es gegen 16:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bexbacher Straße in Homburg. Die 64-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem VW Tiguan die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung der Zweibrücker Straße, während die 63-jährige Geschädigte mit ihrem 5er BMW von der Kaiserstraße nach links in die Bexbacher Straße einbiegen wollte.

Nach Angaben zweier neutraler Zeugen missachtete die Unfallverursacherin das Rotlicht der Lichtsignalanlage und fuhr ungebremst in die Kreuzung der Bexbacher- und Kaiserstraße ein.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die BMW-Fahrerin eingeklemmt wurde.

Die beiden Unfallbeteiligten erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bexbacher Straße, zwischen der Richard-Wagner-Straße und der Saarbrücker Straße, zeitweise vollständig gesperrt werden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

