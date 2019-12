Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Metzgerei in Homburg- Erbach

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag, den 22.12.2019, 18:00 Uhr, bis Montag, den 23.12.2019, 04:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Metzgerei in der Steinbachstraße in Homburg-Erbach. Bislang unbekannte Täter gelangten über eine rückwärtig gelegene Kellertür in die Metzgerei und hatten von dort aus freien Zugang zu sämtlichen Räumen. Die Täter begaben sich jedoch zielgerichtet in einen Aufenthaltsraum und entwendeten einen Würfeltresor mit Wechselgeld. Im Anschluss verließen die Täter das Gebäude über den Einstiegsweg und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

