Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Bexbach (ots)

Am 21.12.2019, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde im Bergmannsweg in Bexbach aus einem vermutlich offenstehenden Skoda Octavia eine Kaffeemaschine (Gastromaschine) sowie Bargeld entwendet. Die Geschädigten hatten zum Be- und Entladen den Kofferraumdeckel ihres Fahrzeuges über eine längere Zeit offen stehen. In dieser Zeit begaben sich der oder die Täter an das Fahrzeug und entwendeten das Diebesgut.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

