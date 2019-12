Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bexbach: Fahrzeuglack zerkratzt

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.12.2019, 20:15 Uhr, bis 22.12.2019, 11:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung eines am Fahrbahnrand der Hauerstraße in Bexbach geparkten blauen VW Up mit Homburger Kreiskennzeichen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug mittels eines spitzen Gegenstandes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

