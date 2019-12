Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Habkirchen

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum vom 20.12.2019, 17:30 Uhr, bis 21.12.2019, 08:30 Uhr, ereignete sich in der Blieskasteler Straße in Mandelbachtal Habkirchen ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte hierbei diverse Eingangstüren und Fenster mit einer Vielzahl von Hebelansätzen gewaltsam zu öffnen. Aufgrund eines guten Einbruchschutzes gelingt es dem Täter nicht in das Innere des Anwesens vorzudringen und er sieht schließlich von einer weiteren Tatbegehung ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

