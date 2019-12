Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pkw-Diebstahl in Bexbach-Frankenholz

Bexbach (ots)

Im Zeitraum vom 19.12.2019 um 19:00 Uhr bis zum 20.12.2019 um 06:30 Uhr wurde in der Schulstraße in Bexbach - Frankenholz ein auffällig blauer Opel Kadett (Baujahr 1991) entwendet. Dieser war am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch die bislang unbekannten Täter auf unbekannte Weise geöffnet, kurzgeschlossen und anschließend entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen 06841-1060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell