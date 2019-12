Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Pkw zerkratzt in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag den 14.12.2019, um 15:00 Uhr, bis Mittwoch den 18.12.2019, um 16:00 Uhr, wurden in der Charlottenburger Straße in 66424 Homburg-Erbach, zwei Pkw zerkratzt. Es wurde die Fahrertür eines grauen Ford Focus sowie die gesamte Fahrerseite eines blauen Chevrolets mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen 06841-1060.

