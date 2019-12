Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus in Blieskastel-Aßweiler.

Blieskastel (ots)

Am 20.12.2019, in der Zeit zw. 17:30 Uhr - 19:00 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Saarbrücker Straße in Blieskastel-Aßweiler auf. In der Folge gelangte der Täter in das Anwesen und betrat und durchsuchte die Räumlichkeiten des Hauses. Es wurden Bargeld, Schmuck und diverse Kleidungsstücke entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

