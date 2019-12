Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht auf Verbindungsstraße zwischen Gersheim und Niedergailbach

Gersheim (ots)

Am 19.12.2019, um 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Gersheim und Niedergailbach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein blauer Pkw, weiteres nicht bekannt, befuhr die schmale Straße von Gersheim i.R. Niedergailbach. Er geriet aus ungeklärter Ursache etwas zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden, roten Hyundai (Spiegel an Spiegel). Beide linke Außenspiegel wurden hierdurch abgerissen. Der Fahrer des blauen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Niedergailbach fort, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern. Zur Unfallzeit herrschte an der Unfallstelle Nebel.

Hinweise an die Polizei Homburg, Tel. 06841-1060

