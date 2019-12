Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht an der Sparkasse Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 20.12.2019, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Kirkeler Straße, gegenüber der Sparkasse, ein geparkter silberner Mercedes von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim rückwärts Ausparken aus den gegenüberliegenden Parkplätzen, an der Fahrertür beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen 06841-1060.

