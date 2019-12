Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Homburg Erbach

Homburg (ots)

Am 13.12.2019, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:45 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in der Straße Am Wasserturm in Homburg Erbach. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich in den Garten des zweigeschossigen Einfamilienhauses und schlugen ein Küchenfenster mittels vor Ort aufgefundenen Backsteins ein. Anschließend durchsuchten sie das Innere des Anwesens nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Im Anschluss verließen die Täter das Einfamilienhaus auf dem Einstiegsweg und entfernten sich in Richtung Kettelerstraße. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei-inspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

