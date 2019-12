Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Einfamilienhaus in Heckendahlheim

Mandelbachtal (ots)

In der Nacht von 14.12.2019 auf den 15.12.2019 wurde durch Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus im Akazienweg in Mandelbachtal Heckendalheim eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten gewaltsam die auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür auf, durchsuchten das Anwesen nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Im Anschluss verließen die Täter das Anwesen durch die Hauseingangstür.

Für Hinweise zur Tat werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Homburg unter 06841/1060 zu melden.

