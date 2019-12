Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Bruchhof: Ampelanlage beschädigt

Homburg (ots)

An einem bislang unbekannten Zeitpunkt vor dem 13.12.2019, um 07:30 Uhr, befuhr der Unfallverursacher, vermutlich mit seinem LKW oder Omnibus, die Berliner Straße, aus Fahrtrichtung Homburg Erbach kommend, in Richtung Homburg Bruchhof. An der Einmündung Berliner Straße / Kaiserslauterer Straße bog der Unfallverursacher nach rechts auf die Kaiserslauterer Straße ab. Hierbei beschädigte er die dort aufgestellte Ampelanlage. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell