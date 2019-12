Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Bexbach: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Bexbach (ots)

Am 14.12.2019, gegen 01:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Frankenholzer Straße in Bexbach. Ein weißer Opel Karl mit Neunkircher Kreiskennzeichen wurde aus Frankenholz kommend in Richtung Oberbexbach geführt. In Höhe des Anwesens 202 kam die 36-jährige Fahrerin des Opels aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen sowie einem Anhänger. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des verunfallten Fahrzeuges wurde schwer verletzt, ihre beiden Mitinsassen wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuginsassen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell