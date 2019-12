Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gersheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Gersheim (ots)

Am 13.12.2019, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruchsdiebstahl im Heideweg in Gersheim Herbitzheim. In Abwesenheit der Bewohner begaben sich der oder die bislang unbekannten Täter seitlich an das Einfamilienhaus und hebelten ein dortiges Fenster auf. Es wurde Geld und Schmuck entwendet. Dem oder den Tätern gelang es anschließend unbemerkt zu flüchten.

Sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) oder das Polizeirevier Blieskastel (Tel.: 06842 / 927254).

