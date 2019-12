Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg: Fahrzeuglack zerkratzt

Homburg (ots)

In der Nacht vom 12.12.19 auf den 13.12.19 wurde in Homburg, dort in der Lessingstraße, ein silberfarbener Toyota Yaris mit Homburger Kreiskennzeichen beschädigt, indem der Lack über die gesamte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

