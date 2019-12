Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rotlichtverstoß: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Homburg

Homburg (ots)

Am 12.12.2019, gegen 16 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bexbacher Straße / Richard-Wagner-Straße in Homburg. Eine 32-jährige Homburgerin befuhr mit ihrem Ford C-Max die Bexbacher Straße aus Bexbach kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An vorgenannter Kreuzung bog sie bei Grünlicht nach links in die Richard-Wagner-Straße ab. Eine 81-jährige Fahrerin eines Nissan Almeras befuhr zeitgleich die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung Bexbach, missachtete aus unbekannten Gründen das zu diesem Zeitpunkt für sie geltende Rotlicht und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche hierdurch wirtschaftlich total beschädigt wurden. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

