Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Wohnungseinbrüche in Mandelbachtal - Ommersheim

Mandelbachtal (ots)

Am 12.12.2019, zwischen 13:30 Uhr und 24:00 Uhr, ereigneten sich in Mandelbachtal - Ommersheim zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser. Sowohl in der Pfarrer-Stortz-Straße als auch in der Pfarrer-Eberlein-Straße wurden jeweils auf der Gebäuderückseite befindliche Zugangstüren zu den Einfamilienhäusern durch bislang Unbekannte gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten anschließend die Anwesen nach Wertgegenständen, entwendeten Bargeld sowie Gold- und Silberschmuck und verließen die Häuser auf dem Einstiegsweg. Die Gesamtschadenshöhe beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen sowie sachdienliche Hinweise zu den Taten bitte an die Poli-zeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell