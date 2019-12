Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

Im Zeitraum vom 07.12.19, 21:00 Uhr, bis 08.12.2019, 06:40 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße von Kirkel Limbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand, auf Höhe des Anwesen 110, geparkten Hyundai I 20 mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision setzte der Unfallverursacher unerlaubt seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

