Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Blieskastel Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 09.12.2019, zwischen 06:50 Uhr und 17:05 Uhr, ereignete sich ein versuchter Tageswohnungseinbruch in der Mühlenstraße in Niederwürzbach. Bei Abwesenheit der Bewohner begaben sich der oder die bislang unbekannten Täter an die auf der Gebäuderückseite befindliche Hauseingangstür des freistehenden Einfamilienhauses und manipulierten sowohl am Schloss einer schmiedeeisernen Sicherungstür als auch an der dahinter befindlichen Hauseingangstür. Zu einer Türöffnung kam es nicht. Durch die Manipulationen wurden die Schlösser beider Türen beschädigt und bedurften eines Austausches.

Sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) oder das Polizeirevier Blieskastel (Tel.: 06842 / 927254).

