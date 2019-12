Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg Erbach: Fahrzeuglack zerkratzt

Homburg (ots)

Am 07.12.2019, zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatzgelände des Netto-Einkaufmarktes in der Berliner Straße in Homburg Erbach ein schwarzer Ford Kuga mit Homburger Kreiskennzeichen hinten rechtsseitig im Bereich des Kotflügels zerkratzt. Durch die Tathandlung entstand an dem Fahrzeug ein ca. 80 cm langer Kratzer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell