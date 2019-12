Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Blieskastel Mimbach

Blieskastel (ots)

Am 08.12.2019, zwischen 11:00 Uhr und 21:05 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in Abwesenheit der Bewohner in der Freiherr-Von-Stein-Straße in Blieskastel Mimbach. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich auf die Gebäuderückseite des freistehenden Einfamilienhauses und hebelten dort gewaltsam eine Terrassentür auf. Anschließend durchwühlten der oder die Täter das gesamte Haus auf der Suche nach Wertgegenständen. Entwendet wurden eine geringere Menge Bargeld sowie Schmuck. Der oder die Täter verließen das Anwesen vermutlich auf dem Einstiegsweg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell