Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Großer Polizeieinsatz in Gersheim-Walsheim

Gersheim (ots)

Am 07.12.2019, 15:06 Uhr wurde der Polizei von einer Zeugin mitgeteilt, dass sich ein ca. 20 jähriger Mann, bekleidet mit einer Tarnjacke und mit einer Pistole in der rechten Hand in Richtung einem Gebäude einer Jugendeinrichtung in Walsheim bewegen würde. Er würde sehr ruhig wirken, aber einen ferngesteuerten Eindruck machen. Die Einrichtung konnte fernmündlich nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurde die Örtlichkeit mit mehreren Funkstreifenwagen aufgesucht. Eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, konnte auch direkt neben dem Gebäude angetroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Waffe in seiner Hand. Nachdem die Person ohne Gegenwehr fixiert werden konnte, wurde eine Softair-Spielzeugwaffe in seiner Jacke gefunden. Nach Rücksprache mit den Betreuern der Einrichtung konnte dann ermittelt werden, dass es sich bei dem 19-Jährigen um einen Bewohner der Einrichtung handelt. Aufgrund seiner kognitiven Behinderung hatte der junge Mann sich vorgestellt, dass er Polizist sei. Bei dem Einsatz wurde zum Glück niemand verletzt. Die Zufahrtsstraße zu der Einrichtung musste nur kurz für Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden. Gegen den jungen Mann wird kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle eingesetzten Beamten waren nach dem Einsatz sehr erleichtert, dass sich die Angelegenheit als eine Art "Fehlalarm" herausgestellt hat.

