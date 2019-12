Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019 in der Zeit von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr, ereignete sich in der Eckstraße in 66424 Homburg-Kirrberg ein Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte parkte ihren blauen BMW am Fahrbahnrand gegenüber eines dortigen Restaurants. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

