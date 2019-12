Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht B 423 Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019 um 18:39 Uhr ereignete sich auf der B 423 zwischen Homburg und Schwarzenbach unmittelbar hinter dem Ortsausgang Homburg ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam ein bislang unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter beim Befahren der B 423 in Fahrtrichtung Zweibrücken aus ungeklärten Gründen in den Gegen-verkehr. Die entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin konnte daraufhin nicht mehr vollständig ausweichen und es kam zur Kollision der beiden Pkw's. Die besagte Verkehrsteilnehmerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und an ihrem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher, bei dessen Pkw es sich laut Zeugenangaben vermutlich um einen grauen BMW X1 handelte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Pkw des Verkehrsunfallverursachers müsste im Frontbereich der Fahrerseite bzw. auf der Fahrerseite erheblich beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

