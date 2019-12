Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Fahrrades in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019, wurde im Zeitraum von 13:10 Uhr bis 14:20 Uhr ein Damenfahrrad entwendet. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses der Kirrberger Straße in Homburg abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges, graues Damenrad der Marke "Pegasus". Auffällig am Fahrrad ist, dass der Sattel im Bereich der Sitzfläche eingerissen ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

