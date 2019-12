Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM:

Illegale Ablagerung von Heizöltanks

Homburg (ots)

Am 14.11.2019 wurde bekannt, dass im Waldgebiet an der wegen Baumaßnahmen schon länger gesperrten Verlängerung der Richardstraße in Richtung B 423 drei größere Altöltanks aus Kunststoff illegal entsorgt wurden. Wann genau die Öltanks dort abgelegt wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei in Homburg bittet um Hinweise, Tel.: 06841 / 106-233.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- KD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell