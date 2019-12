Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus an Wegekreuz am Friedhof in Blieskastel Biesingen

Bild-Infos

Download

Blieskastel (ots)

In der Zeit vom 04.12.2019, 22:00 Uhr bis 06:15 Uhr des Folgetages, wurde am Friedhof in Blieskastel-Biesingen, in der Straße "Im Dorf", ein ca. 2 x 2 m großes Wegekreuz aus Sandstein von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern mutwillig umgestoßen. Das Wegekreuz, ca. 300 bis 400 kg schwer, zerbrach hierbei und muss vermutlich vollständig erneuert werden. Nach einer ersten Einschätzung beträgt der Sachschaden 4500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) oder das Polizeirevier Blieskastel (Tel.: 06842 / 927254).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell