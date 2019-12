Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Mittwoch, den 04.12.2019, im Zeitraum zwischen 06:15 Uhr und 15:00 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in der Grubenstraße in Bexbach. Unbekannte drangen im vorgenannten Tatzeitraum, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Schraubendrehers, durch eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Einfamilienhaus ein, durchsuchten dieses nach Wertgegenständen und entwendeten eine hochwertige Damenarmbanduhr sowie weitere Schmuckstücke. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiin-spektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

