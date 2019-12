Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz Blieskastel

Blieskastel (ots)

Bereits am Mittwoch, 27.11.2019, in der Zeit zwischen 17:00 h und 17:30 h, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Florianstraße in Blieskastel ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug schädigte die Beifahrerseite eines dort geparkten roten Peugeot 306 Cabrio älteren Baujahres mit Homburger Kreiskennzeichen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen werden an das Polizeirevier Blieskastel (Tel.: 06842 / 927254) oder die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 /1060) erbeten.

