Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Real Marktes in Homburg

Homburg (ots)

Am 02.12.19, wurde im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr, ein dunkler Audi A 4 mit Homburger Kreiskennzeichen auf dem Parkplatzgelände des Einkaufmarktes Real in der Robert-Bosch-Straße in Homburg Erbach beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen den vorderen rechten Kotflügel des geparkten Audis, so dass dieser eingedrückt wurde. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

