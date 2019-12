Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag den 29.11.2019, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in der Niederbexbacher Straße in Bexbach. Unbekannte drangen zur Tatzeit durch Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren wurden weitere Türen sowie Schränke gewaltsam aufgebrochen und eine Geldkassette sowie Schmuck entwendet. Im Anschluss verlassen der oder die Täter das Anwesen durch die Vordertür. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 - 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell